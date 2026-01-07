شبكة أطباء السودان: 3 آلاف إصابة بالحصبة في دارفور

• الشبكة قالت إن "قوات الدعم السريع" تضع قيودا على وصول اللقاحات والأدوية..

أعلنت شبكة أطباء السودان، الأربعاء، تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بمرض الحصبة خلال 3 أشهر في ولايتي جنوب وغرب دارفور غربي البلاد، وحذرت من "تدهور خطير" في الأوضاع الصحية بالولايتين.

وقالت الشبكة الطبية غير الحكومية في بيان، إن فريقها في إقليم دارفور كشف عن تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بمرض الحصبة في ولايتي جنوب وغرب دارفور خلال 3 أشهر.

وأكدت أن ذلك "ينذر بتدهور خطير في الأوضاع الصحية وانتشار متسارع للأوبئة في الإقليم".

وتسيطر "قوات الدعم السريع" على كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت في أبريل 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وأشارت الشبكة إلى تعذر وصول اللقاحات نتيجة للقيود والتعقيدات التي تفرضها "قوات الدعم السريع" بدارفور، مؤكدة أنها "تشكل عائقاً أساسياً يحول دون نقل اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية إلى مختلف المناطق".

وأضافت أن هذه القيود "أدت إلى تعطيل حملات التحصين الروتينية والطارئة، وأسهمت بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الإصابة، خاصة وسط الأطفال" .

وحمّلت شبكة أطباء السودان، قيادة "الدعم السريع" المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر خاصة الأطفال.

وطالبت بفتح مسارات إنسانية عاجلة وضمان وصول آمن وغير مشروط للكوادر الطبية والفرق الإنسانية.

وناشدت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية "بالتدخل العاجل وتكثيف الجهود للحد من انتشار الوباء، وتوفير اللقاحات والدعم الطبي اللازم لحماية المدنيين".

وشددت على أن "الحق في الصحة حق إنساني أصيل، ولا يجوز تحت أي ظرف استخدامه كأداة حصار أو ابتزاز".

يذكر أن منظمة "أطباء بلا حدود" حذرت في 26 ديسمبر الماضي من تفشي مرض الحصبة في دارفور، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة منذ سبتمبر 2025، في ظل غياب حملات تطعيم عاجلة وفعالة.

ويشكل إقليم دارفور نحو خُمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.