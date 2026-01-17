سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكل مجلسا تنفيذيا ضمن مجلس السلام، للإشراف على تنفيذ خطته الشاملة لإنهاء الحرب في غزة.

وقال البيت الأبيض، إن إعضاء المجلس سيتولون حقائب محددة تتصل بتثبيت الحوكمة وإعادة إعمار غزة وجذب الاستثمارات وتعبئة التمويل، حسبما نقلت قناة إكسترا نيوز.

ووفق ما نقلت القناة، أعلن البيت الأبيض تعيين الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة ضمن أعضاء المجلس التنفيذي لغزة للمساعدة في تقديم خدمات رفيعة المستوى تعزز السلام.

وأفاد البيت الأبيض، بتعيين الميجر جنرال جاسبر جيفيرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية، فيما يشغل نيكولاي ملادينوف عضو المجلس التنفيذي منصب الممثل السامي لغزة.