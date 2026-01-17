سلسلة تحذيرات لشركات الطيران فوق أمريكا الوسطى وأجزاء من الجنوبية

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، إنها أصدرت سلسلة من التحذيرات لشركات الطيران لتوخي الحذر عند التحليق فوق أمريكا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبية، مشيرة إلى مخاطر أنشطة عسكرية محتملة وتشوش نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس).

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية، أنها أصدرت إشعارات للطيارين تغطي المكسيك ودولا أخرى في أمريكا الوسطى، بالإضافة إلى الإكوادور وكولومبيا وأجزاء من المجال الجوي في شرق المحيط الهادي، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت أن التحذيرات بدأت اليوم الجمعة وستسري لمدة 60 يوما.

وتأتي هذه التحذيرات وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وقادة المنطقة بعد أن قامت إدارة ترامب بحشد واسع النطاق للقوات في جنوب البحر الكاريبي، وهاجمت فنزويلا وقبضت على رئيسها نيكولاس مادورو في عملية عسكرية.

وأثار الرئيس دونالد ترامب إمكانية القيام بأعمال عسكرية أخرى في المنطقة، بما في ذلك ضد كولومبيا.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن عصابات المخدرات تدير المكسيك وأشار لإمكانية قيام الولايات المتحدة بضرب أهداف برية لمكافحتها.

وبعد الهجوم على فنزويلا، حدت إدارة الطيران الاتحادية من الرحلات الجوية في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية من قبل شركات طيران كبرى.