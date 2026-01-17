أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أن الخدمات عادت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، موضحًا أن الحكومة تسعى لتعزيز الأمن والكهرباء والمياه، ومعاش وأمن المواطن.

وأضاف في مداخلة مع قناة "العربية"، الجمعة، بأن الخرطوم تسترد عافيتها بالتدرج، داعياً أهل السودان للعودة.

ولفت إلى أن المخاوف من العودة لدى البعض طبيعية بحكم ما عاشته البلاد من حرب، مشددًا على أن الأمن مستتب وأنه تجول في شوارع الخرطوم ولم يرصد فلتانًا أمنيًا.

وأوضح أن العاصمة تحتاج لبناء المصالحات الاجتماعية كذلك لكافة طوائف المجتمع، وأكد أن الحكومة ستظل مع المواطنين لتكملة الاحتياجات والخدمات التي يحتاجون لها، وستبقى بدورها هذا حتى يعود كل أهل السودان إلى البلاد.

أتى هذا بعدما أكد مجلس السيادة السوداني يوم الخميس، أن العاصمة مؤمنة بالكامل.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر، إن الشرطة تسلمت مهامها في الخرطوم. وأضاف أن إخراج التشكيلات العسكرية من الخرطوم اكتمل بشكل نهائي.

إلى ذلك، شدد جابر الذي يرأس اللجنة السيادية لتهيئة العاصمة لعودة المواطنين، على ضرورة حمل المواطنين للإثباتات الشخصية داخل الخرطوم. وأوضح أن هناك أعدادا كبيرة من الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على نقلهم وترحيلهم إلى بلدانهم.

وكانت الحكومة عادت يوم الاثنين الماضي بشكل رسمي إلى العاصمة بعد أن كانت تتخذ من بورتسودان مقرًا لها منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.