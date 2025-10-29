«الجبهة الوطنية» يحشد بالإسكندرية دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025

السيد القصير: حزب الجبهة يؤمن بالمشاركة لا المغالبة ويمتلك كوادر قادرة على صنع الفرق



محمود شعراوي: القائمة الوطنية تتوحد لخدمة الوطن والمواطن ولا فرق بين فردي وقائمة



أحمد رسلان: نتحد خلف القيادة السياسية لبناء وطن قوي ومستقر



فايز أبو حرب: الحزب ولد ليبقى ويقف على مسافة واحدة من كل القوى الوطنية



أحمد حلمي: الثقة تُبنى بالعمل لا بالشعارات.. صوت المواطن أمانة

محمد الحمامي: الرقابة ليست خصومة بل شراكة لبناء دولة قوية

إنجي مراد: حزب الجبهة جبهة كل المصريين ويؤمن بالعمل والإنجاز

فرج عامر: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية كل مواطن

نظم حزب الجبهة الوطنية مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الإسكندرية، دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار خطة الحزب للتواصل مع المواطنين والتعريف برؤيته وبرنامجه الانتخابي.

حضر المؤتمر عدد كبير من المواطنين بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب، على رأسهم السيد القصير، الأمين العام للحزب، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم، والمهندس فرج عامر أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية، والدكتور سيد سليمان باشا أمين التنظيم بمحافظة البحيرة، والنائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وعضو الحزب، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، مرشح الحزب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب حضور جماهيري واسع من أبناء المحافظة.

وشهد المؤتمر تأكيدًا على دعم مرشحي الحزب في الإسكندرية، وهم، المهندس أحمد حلمي عن دائرة سيدي جابر، وعادل الكاشف وإنجي مراد فهيم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، ومحمد الحمامي، مرشح الحزب فردي عن الدائرة الأولى.

ووجّه السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، عددًا من الرسائل المهمة خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد بالإسكندرية، بدأها بتوجيه الشكر للحضور من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن الإسكندرية عروس البحر المتوسط ومدينة التاريخ والحضارة.

وأكد القصير أن تنظيم المؤتمر بهذا الشكل المشرف يعكس قدرة حقيقية ومؤشرًا على العمل والاجتهاد من قيادات الحزب. كما رحب بزملائه من قيادات الأحزاب والمرشحين، موجهًا الشكر لمحمد مجاهد، أمين حزب حماة الوطن، على كلمته التي عبّرت عن وحدة الصف الوطني تحت مظلة الدولة المصرية.

وأضاف أن شهر أكتوبر يحمل العديد من المناسبات الوطنية السعيدة، منها انتصارات أكتوبر المجيدة، وصعود المنتخب الوطني إلى كأس العالم، واقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن مصر تحظى في هذا الشهر بإنجازات متتالية تؤكد عظمة الدولة المصرية.

وأشار، إلى أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتحاد الأوروبي كان استقبال الفاتحين، وهو ما يجعل كل مصري يشعر بالفخر، مؤكدًا دعم الحزب الكامل لمواقف الرئيس في القضايا الوطنية والإقليمية، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية ومؤتمر شرم الشيخ للسلام.

وأشاد القصير، بالدكتور خالد العناني الأمين العام لمنظمة اليونسكو، وبالمهندس محمد فرج عامر على جهوده ودوره في دعم الحزب وبناء قواعد جماهيرية له، مؤكدًا أن الحزب يولي الشباب اهتمامًا كبيرًا ويمنحهم الثقة والمساحة للتعبير والمشاركة.

وأوضح الأمين العام، أن حزب الجبهة الوطنية يؤمن بالمشاركة لا المغالبة، ويتعامل كبيت خبرة يقدم حلولًا عملية ودراسات فنية تدعم النواب في أداء دورهم التشريعي والرقابي، مشددًا على أن الحزب يمتلك كوادر قادرة على طرح حلول خارج الصندوق في مختلف المجالات.

واستعان بعبارة رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار قائلًا: "الرجل الذي يتحدث لا بد أن يكون خلفه فريق كبير يعمل معه"، مؤكدًا أن كل نائب من الحزب سيكون خلفه فريق عمل قوي يقدم له الدعم اللازم ليكون أداؤه مؤثرًا في الشارع البرلماني.

وشدد القصير، على أن حزب الجبهة الوطنية حزب يتسع للجميع ويقبل كل الآراء، ويمد يده للتعاون مع كل القوى السياسية لخدمة الوطن، مؤكدًا أن مصر فوق الجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

كما أعلن أن الحزب لديه برنامجًا انتخابيًا شاملًا يتناول ملفات التعليم، والصحة، والصناعة، والتصدير، والبنية التحتية، والسياحة، والتشغيل، وسيتم تنفيذه كل في مجاله وتخصصه، داعيا المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني ودستوري، وأن المصريين قادرون على صناعة الفرق وإرسال رسالة للعالم بأن الدولة المصرية مستقرة وآمنة، مقدمًا في ختام كلمته التحية لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقائمة، مؤكدًا أنهم شباب وطنيون يمتلكون حضورًا قويًا في الشارع ويمثلون أبناء وطنهم خير تمثيل.

وقال اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن الشعب المصري يؤدي دورًا وطنيًا كبيرًا في الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس وعي المصريين وإدراكهم لأهمية المرحلة الراهنة في مسيرة الوطن.

وأضاف شعراوي، خلال كلمته بالمؤتمر، أن شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات، مشيرًا إلى أن مصر تستعد لحدث عالمي كبير يتمثل في مؤتمر السلام بشرم الشيخ، والذي يعد من أكبر محافل السلام على مستوى العالم، بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان له دور محوري في وقف نزيف الدم بالقضية الفلسطينية ودعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع: "نحن في القائمة الوطنية من أجل مصر نمثل أطيافًا سياسية متعددة الإيديولوجيات، لكننا نتفق جميعًا على هدف واحد، وهو خدمة الوطن والمواطن، ولا فرق بين المرشحين الفردي أو القائمة، فهدفنا جميعًا هو مصر."

وأكد شعراوي، أنه تشرف بخدمة الوطن في مواقع عدة، وكان هدفه الدائم حماية المواطن المصري وبناء الدولة، موضحًا أنه خلال عمله وزيرًا للتنمية المحلية لمس عن قرب معاناة المواطنين ومشكلاتهم، وتعامل معها بعقلية الرجل التنفيذي والأمني في آن واحد.

وأضاف: "إذا كان لي نصيب في التواجد داخل البرلمان المقبل، فسيكون الهدف الأساسي هو ممارسة الدور الرقابي الفعّال لخدمة الوطن والمواطن، طالما هناك إرادة صادقة للحل."

ودعا شعراوي المواطنين إلى التأمل في أحوال الدول المحيطة التي فقدت أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن مصر تنعم اليوم بالأمن بفضل وعي شعبها وقيادتها الحكيمة، مشيرًا إلى أن رئيس أكبر دولة في العالم أكد علنًا دعمه لأمن واستقرار الدولة المصرية، وهو ما يعكس حجم الجهود الوطنية المبذولة لترسيخ الاستقرار والتنمية، داعيا بدعوة الجميع إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية سيظل يعمل من أجل الوطن والمواطن، بروح مسؤولة وهدف واحد هو رفعة مصر واستقرارها.

وقال أحمد رسلان، أمين التنظيم بحزب الجبهة الوطنية، إنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الكبيرة في حفظ أمن الوطن واستقراره، مشيدًا بما تقوم به القوات المسلحة ورجال الشرطة من تضحيات وبطولات لحماية مصر وشعبها.

وأضاف: "سأتحدث اليوم عن الجبهة الداخلية، تلك الجبهة التي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دومًا، بأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد، نتحد خلف القيادة السياسية ونعمل من أجل بناء وطن قوي ومستقر"، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والاصطفاف الشعبي هما الضمان الحقيقي لعبور التحديات، وداعيًا المصريين إلى التمسك بروح التضامن والعمل المشترك في سبيل رفعة مصر واستمرار مسيرتها التنموية.

قال النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل العربية بالحزب، إنه يشعر اليوم بفخر كبير بهذا الحضور الجماهيري الواسع والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الحاشد، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس وطنية صادقة وانتماءً حقيقيًا لمصر.

وأضاف أن الثقة في قيادات حزب الجبهة الوطنية راسخة، مشيرًا إلى أن الحزب يضم قامات وطنية وقيادات مخلصة، وأنه وُلد ليبقى ويواصل مسيرته السياسية بثبات وقوة، مؤكدًا أن الحزب يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب الوطنية، ووجّه الشكر للرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية تقديرًا لتضحياتهم في حماية الوطن.



وقال أحمد حلمي، مرشح حزب الجبهة الوطنية عن دائرة سيدي جابر (فردي)، إنه يقف اليوم أمام أبناء محافظته باعتباره واحدًا منهم، يحمل همومهم ويبحث عن حياة كريمة وفرص عمل حقيقية، مؤكدًا أنه لا يسعى لمنصب أو كرسي، بل لأن يكون صوت المواطن وعين الدولة وجسر الثقة بينهما.

وأضاف: "الثقة تُبنى بالعمل لا بالكلمات، والكرسي مش هو الشرف، الشرف إنك تكون صادق حتى لو الطريق طويل"، مشددًا على أن صوته داخل البرلمان سيكون من أجل المواطن، وأن وعده الوحيد هو العمل الحقيقي والالتزام بقضايا الناس على الأرض.

قال محمد الحمامي، مرشح الحزب عن دائرة المنتزه (فردي)، إن الحزب يستعد لانطلاق الماراثون الانتخابي بكل قوة، مؤكدًا أن المواطن المصري يستحق الأفضل، وهذا ما اعتبره الدافع الحقيقي وراء ترشحه.

وأضاف أن الرقابة ليست خصومة، بل شراكة حقيقية تهدف لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أنه سيسعى لتقديم تشريعات تتعلق بالصحة والتعليم والاستثمار والتحول الرقمي، بما يضمن تنمية متوازنة وعدالة في الخدمات.

وقالت إنجي مراد، مرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، إنها تتشرف بأن تكون ضمن أول 89 سيدة منتخبة في برلمان 30 يوليو، معربة عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير خلال المؤتمر، الذي يعكس وعيًا سياسيًا متزايدًا لدى المواطنين.

وأضافت أن حزب الجبهة الوطنية هو جبهة كل المصريين، ويضم كفاءات مخلصة تعمل من أجل الوطن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا في ملفات العدالة الاجتماعية، وتخفيف أعباء التقاضي، ودعم خطة تنمية الإسكندرية لتظل عروس البحر المتوسط.



وقال المهندس فرج عامر، أمين عام الحزب بالإسكندرية، إن المؤتمر يعكس حرص المواطنين على دعم الدولة المصرية ومساندة حزب الجبهة الوطنية في مسيرته الوطنية.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات واجب قومي ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، داعيًا المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية، مؤكدًا أن الحزب على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الأحزاب الوطنية التي تعمل لخدمة الوطن والمواطن.