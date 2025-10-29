ارتفاع أرباح لوجيتك يفوق توقعات وول ستريت في الربع الثاني من العام المالي 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة "لوجيتك إنترناشونال"، المتخصصة في ملحقات أجهزة الكمبيوتر ومقرها سويسرا، يوم الثلاثاء عن ارتفاع أرباحها للربع الثاني من سنتها المالية 2026، متجاوزة توقعات وول ستريت.

وسجّلت الشركة أرباحاً قدرها 67ر170 مليون دولار، أي ما يعادل 15ر1 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 48ر145 مليون دولار، أو 95ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وباستثناء البنود الخاصة، أعلنت شركة لوجيتك إنترناشونال إس إيه عن أرباح معدلة بلغت 57ر215 مليون دولار، أو 45ر1 دولار للسهم الواحد خلال الفترة.

وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى أن الشركة ستحقق أرباحاً قدرها 24ر1 دولار للسهم، علما بأن تقديرات المحللين عادة ما تستثني البنود الخاصة.