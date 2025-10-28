قناة MBC مصر تكشف خريطتها البرامجية الجديدة: عودة برنامجي ذا فويس وأبلة فاهيتا

كشفت MBC مصر، عن خريطتها البرامجية الجديدة، خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، والتي تضم عودة البرنامج الغنائي "ذا فويس" في موسم جديد مع لجنة تحكيم تجمع الفنانين أحمد سعد، وناصيف زيتون، ورحمة رياض، حيث ينطلق مساء غدا ويعرض كل أربعاء أسبوعيا.

كما أعلنت MBC مصر، عن انضمام البرنامج الكوميدي الساخر "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا" والذي يتم تقديمه بشراكة إنتاجية مع الهيئة العامة للترفيه، وتظهر فيه "آبله فاهيتا" بشخصيتها الشهيرة عبر حلقات إسبوعية.

كما تضم الخريطة الجديدة برنامج "عندك وقت مع عبله" وهو برنامج حواري، تستقبل فيه عبله سامي، عدد من نجوم الفن، منهم؛ يسرا، ومني ذكي، وعمرو يوسف، وخالد النبوي، وأمينة خليل، وظافر العابدين، وهند صبري، وأحمد فهمي، وآخرين.. حيث يفتح كل منهم صندوق حكاياته ويتحدث بصورة عفوية عن الكثير من جوانب تجربته الفنية والشخصية، ومراحل اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺣب واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ.

وعلى صعيد الأعمال الدرامية، تضم الخريطة الجديدة لقناة "MBC مصر"، مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا، و أشرف عبد الباقي، وحنان مطاوع، وأسماء أبو اليزيد، ورشدي الشامي، ومن تأليف أحمد ندا، وإخراج مريم أحمدي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى، الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، ويعيش حياة روتينية خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة المُلاكمة وإنفصاله عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم "تامبي"، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضته التي نجح وتفوق فيها.

كما تعرض أيضا مسلسل "سنجل ماذر فاذر"، من بطولة ريهام عبد الغفور، وشريف سلامة، وهنادي مهنا، ومحمد كيلاني، وحنان سليمان، من تأليف تامر نادي، نجلاء الحديني، وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه حول كل من الزوجان شريف و سلمى اللذان إنفصلا بعد زواج دام ثمان سنوات، ويعيش كل منهما حياته وعالمه، ولكنهما يتفقان على رعاية ابنهم مالك، وفجأة يتحول كل منهم بالصدفة إلي تريند علي السوشيال ميديا فتنقلب الأحداث في إطار من التشويق والكوميديا الإجتماعية الراقية.

من جانبه قال محمد عبد المتعال، مُدير عام قنوات MBC مصر وشمال إفريقيا، إن الجمهور المصري والعربي إعتاد على تقديمنا لكل جديد ومتنوع على مستوي البرامج والدراما على مدار العام، مشيرا إلي أن البرامج والأعمال الدرامية الجديدة هي امتداد لكل الأفكار التي نُقدمها عبر الدراما والبرامج، والتي نفتح فيها المجال للكثير من المواهب من مُختلف الأجيال ونتعاون فيها مع كثير من الشركاء في الإنتاج.

وأوضح محمد عبد المتعال أن عملية التطوير والتحديث مُستمرة ولا تتوقف، وأكد أن هناك كثير من الأعمال الجديدة التي سيتم تقديمها تباعاً وبما يتوافق مع كل أذواق الجمهور المصري والعربي.