بن رمضان وديانج يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجت

استقر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على إجراء تعديلات عديدة على تشكيل الأحمر، الذي خاض المباراة الماضية أمام إيجل نوار البوروندي، عند مواجهة بتروجت، اليوم، لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق بتروجت في الثامنة مساء اليوم، الخميس، على ملعب الكلية الحربية، لحساب منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز.

ويدرس المدرب ييس توروب إعادة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي في مباراة اليوم، على أن يقود خط الهجوم، الثلاثي، أشرف بن شرقي، ونيتس جراديشار، وأحمد سيد زيزو.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد شكري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتس جراديشار - أحمد سيد زيزو.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة.