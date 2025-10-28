قال نيلو فينجادا، مدرب البرتغال الأسبق، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة عظيمة لمصر وللعالم، مؤكدًا أن الحدث سيتيح للجميع التعرف على التاريخ والثقافة المصرية العريقة.

وأضاف فينجادا، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «يمكنني مقارنة هذا الحدث بالتاريخ والرياضة كجزء كبير من الثقافة وتطور البلاد، مصر دولة ذات تاريخ عظيم وشعب رائع، وهذا الافتتاح يمثل علامة فارقة في تطور الثقافة وله أهمية عالمية».

وأكد المدرب البرتغالي أنه سيزور المتحف قريبًا للاطلاع على ما تزخر به مصر من حضارة وتاريخ، مشددًا على أن كرة القدم جزء من الثقافة.

وتمنى أن تسير الثقافة والتاريخ والتنمية جنبًا إلى جنب نحو المستقبل، وأن تحقق مصر المزيد من النجاح والإنجازات، مضيفًا: «مصر هي وطني الثاني وسأحتفظ بها في قلبي».

ويُعقد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا يبرز قوة وعراقة الحضارة المصرية، حيث سيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل الأساسي، بينما سيكون الملك توت عنخ آمون أبرز الشخصيات داخل القاعات، بعد نقله من متحف التحرير إلى المتحف الكبير.

والموسيقى الخاصة بالحفل من تأليف الموسيقار الكبير هشام نزيه، المعروف عالميًا، ويقود العرض الموسيقي المايسترو ناير ناجي، بمشاركة 78 عازفًا مصريًا وعدد كبير من العازفين الدوليين لتقديم موسيقى السلام، ويقام الاحتفال تحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.