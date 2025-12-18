الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع السودانية قتلت أكثر من ألف مدني في مخيم زمزم في أبريل

أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الخميس، بمقتل أكثر من ألف مدني في هجوم استمر ثلاثة أيام شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية في وقت سابق هذا العام على أكبر مخيم للنازحين في غربي السودان.

واقتحمت قوات الدعم السريع مخيم زمزم في أبريل، ضمن حصارها لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

ووفقا للتقرير، تم إعدام مئات الأشخاص خارج نطاق القانون خلال الهجوم، حيث تم قتل نازحين في مداهمات من منزل إلى منزل، وفي السوق الرئيسي، وكذلك في المدارس والمرافق الصحية.

وقد عرض التقرير تفاصيل أنماط من العنف الجنسي، "بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي".

ووصف التقرير ذلك بأنه "نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات الفادحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع قليلة من اتهام منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على المخيم.

ويعد مخيم زمزم أكبر مخيم للنازحين في السودان، حيث كان يضم أكثر من 500 ألف شخص قبل هجمات أبريل.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن قوات الدعم السريع منعت دخول الغذاء والسلع الأساسية الأخرى إلى مخيم زمزم لعدة أشهر قبل الهجوم.