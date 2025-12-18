وجه المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للناخبين المصريين على استجابتهم لدعوات المشاركة في العملية الانتخابية، مع ختام اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك على الرغم من أجواء الطقس البارد والازدحام التقليدي المصاحب لنهاية الأسبوع.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن المشاهد التي رصدتها الهيئة في العديد من لجان الاقتراع تؤكد أن المواطن المصري على درجة عالية من الوعي والهمة، والحرص على حقوقه التي كفلها الدستور في الانتخاب.



وأضاف أن غرفة عمليات الهيئة تلقت 46 شكوى عبر الخط الساخن، بواقع 27 شكوى، كانت تتعلق بالازدحام والتكدس أمام اللجان، و12 شكوى خاصة بتوجيه الناخبين، و4 شكاوى عن رشاوى انتخابية وتم إخطار الجهات المعنية بها، و3 شكاوى بشأن عدم السماح لمندوبين بالدخول.

وأشار إلى تعامل الهيئة مع الشكاوى وإزالتها جميعا بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة، لافتا إلى الدفع بالموظفين وأعضاء الهيئات القضائية لحل مشكلة الكثافات، كما جرى توجيه أعضاء ورؤساء اللجان العامة إلى اللجان محل شكاوى توجيه الناخبين.



ولفت إلى تمكين جميع المندوبين بدخول اللجان الفرعية لمتابعة عملية الاقتراع، مضيفا أن محافظة دمياط جاءت في صدارة المحافظات بـ 23 شكوى، تلتها القاهرة بـ 9 شكاوى، و5 من الدقهلية، و3 من المنوفية، و2 من القليوبية، و2 من كفر الشيخ، وشكوى واحدة بكل من الشرقية وبورسعيد.

وتشهد جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تنافسًا على 101 مقعدًا في 4494 لجنة فرعية موزعة على 55 دائرة انتخابية في 13 محافظة، تشمل: القاهرة (7 دوائر) والقليوبية (5 دوائر) والدقهلية (10 دوائر) والمنوفية (6 دوائر) والغربية (7 دوائر) وكفر الشيخ (4 دوائر) والشرقية (8 دوائر) ودمياط (دائرة واحدة) وبورسعيد (دائرة واحدة) والإسماعيلية (3 دوائر) والسويس (دائرة واحدة) وشمال سيناء (دائرة واحدة) وجنوب سيناء (دائرة واحدة).