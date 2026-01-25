باكستان: استمرار عمليات الإنقاذ بعد حريق مركز جول بلازا التجاري

استمرت عمليات الإنقاذ في مركز جول بلازا التجاري، لليوم التاسع على التوالي، حيث انتشلت فرق البحث المزيد من الرفات البشرية من تحت أنقاض المبنى المنهار.

وتشارك فرق البحث والإنقاذ بفاعلية في إزالة الأنقاض والبحث عن أشخاص مفقودين.

وذكر مسئولو الإنقاذ، أنه تم انتشال رفات بشرية من الطابق الثالث للمبنى المتضرر وتم نقلها إلى مستشفى كراتشي المدني لإجراء فحص للحمض النووي للتأكد من هويتها، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وحتى الآن، أكدت السلطات، وفاة 71 شخصا في الحادث.

وقالت مصادر إنقاذ، إن العملية لا تزال مستمرة وهناك مخاوف من العثور على المزيد من الجثث مع استمرار عمليات إزالة الأنقاض.

وكانت السلطات، قد ذكرت أمس السبت، أن عمليات الإنقاذ والبحث اكتملت بنسبة 80٪ على الأقل، وجاري العمل على إزالة أنقاض الأجزاء المنهارة من المبنى.

وفي غضون ذلك، قال المسئولون، إن الجهود جارية لتحديد هوية باقي الضحايا.

وأضافوا أنه جرى العثور على أربعة أجهزة تسجيل فيديو رقمية بين الأنقاض أثناء عملية البحث، وإنها قد تقدم دليلاً مهماً لتحديد أسباب الحريق الضخم.