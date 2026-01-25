آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النيران على خيام ومنازل الفلسطينيين في مخيم جباليا

- الاحتلال يواصل خروقاته بقصف وإطلاق النار على أنحاء متفرقة في غزة

يواصل جيش الاحتلال خروقاته في قطاع غزة، اليوم الأحد، مع تجدد القصف وإطلاق النار والتوغل في أنحاء متفرقة.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، بأن طيران الاحتلال استهدف صباح اليوم الأحد، حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما تقدّمت آليات عسكرية إلى محيط مسجد القعقاع في شارع الشعف، وسط عمليات حفر بالمكان، مع إطلاق النار بكثافة.

وأطلقت آليات الاحتلال بشكل مكثف نيران رشاشاتها على خيام ومنازل المواطنين في مخيم جباليا شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال عمليات نسف واسعة وقصفا مدفعيا وإطلاق نار شرق مدينة خان يونس.

واستشهد أمس السبت، ثلاثة مواطنين بينهم طفلان فلسطينيان وأصيب عدد آخر، جراء استهدافات نفذتها قوات الاحتلال، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد، طفلين من عائلة الزوارعة، جراء انفجار قنبلة إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا أطلقتها تابعة للاحتلال صوبهما.

وذكرت مصادر طبي في مجمع ناصر الطبي أن الشاب نور فريد أبو سته 26 عاما، استشهد إثر استهداف بمنطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار الهش في 11 أكتوبر 2025، عن 481 شهيدا و1313 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 713 شهيدا، لترتفع حصيلة الضحايا التراكمية منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023 إلى 71,654 شهيدا و171,391 إصابة؛ بحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة السبت.

ويعيش أهالي القطاع أوضاعا إنسانية كارثية خصوصا في ظل أحوال الطقس الباردة والماطرة مع مكوثهم في خيام مهترئة وافتقادهم لأبسط مقومات الحياة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 10 شهداء بعد استشهاد رضيع (3 شهور) نتيجة البرد الشديد.