الخميس 18 ديسمبر 2025
ترامب: الرئيس السيسي صديق لي وأرغب في استضافته قريبا


نشر في: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 10:24 م | آخر تحديث: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 10:24 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق له، معربًا عن رغبته في استضافته.

وأضاف ترامب، أنه يعتقد أن هناك تقدمًا يلوح في الأفق بشأن الحرب في أوكرانيا، معربًا عن أمله في أن يتحرك الأوكرانيون بسرعة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لإنهاء الحرب على المدى القريب، بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أوضح ترامب أنه لا يمانع في إبلاغ الكونجرس بأي هجوم محتمل على فنزويلا، مؤكدًا أهمية الشفافية في هذا الشأن.

كما أضاف أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يكون على الأرجح في فلوريدا، ذاكرا أن نتنياهو يرغب في الاجتماع به، إلا أنهما لم يحددا موعدًا بعد.

