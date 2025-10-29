10 مصابين في قصف الاحتلال لمنزل شمال غرب مدينة خانيونس

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مستشفى الأمل بخانيونس، بتسجيل 10 إصابات نتيجة استهداف الاحتلال لمنزل في شارع القدرة بحي الأمل شمال غرب المدينة.

وأفاد مراسل «وفا» بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة البنا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 9 آخرين بينهم طفل ورضيع، وفقدان عدد من المواطنين تحت الأنقاض.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد 5 مواطنين في قصف الاحتلال مركبة في أحد شوارع مدين خانيونس جنوب القطاع.

ونوه المراسل أن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من صواريخ الاستطلاع محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مشيرا إلى أن أحد الصواريخ استهدف ساحة فارغة في المجمع، دون تسجيل إصابات.

وأضاف أن غارات الاحتلال استهدفت مخيم الشاطئ، ومحيط شارع أبو حصيرة، غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى غارة استهدفت حي الزيتون شرق المدينة، وغارات على مدينتي دير البلح وخانيونس. كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن توجيه الجيش بشن هجمات قوية وبشكل فوري على قطاع غزة.