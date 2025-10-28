أعرب الملحن محمد يحيى، عن استيائه الشديد، من تجاهل الإعلامي عمرو أديب، دوره في تقديم الفنانة الشعبية الحاجة نبيلة، والإشارة إليه بصفة مجهولة خلال ظهورها الأخير في البرنامج.

وعبر خلال مقطع فيديو مصور نشره عبر صفحته على «فيسبوك» عن صدمته من سماع تعليق الإعلامي عمرو أديب يقول «هو بيحفظك!» أثناء مرافقتها في الاستوديو، قائلا: «أنا مش فاهم يعني إيه هو بيحفظك؟!».

ووجه «يحيى» عتابه إلى فريق عمل البرنامج، قائلا: «هو إعداد الأستاذ عمرو أديب مش عارف يقول له إن اللي عمل اللحن، وصاحب فكرة ظهور الحاجة نبيلة أصلا هو أنا؟ ويقول مثلا ده الملحن محمد يحيى!».

وأضاف متسائلا عن سبب هذا التجاهل: «هو إحنا هنفضل لحد إمتى نتجاهل الناس الحقيقيين اللي وراء الكواليس واللي بيقدموا الفن ؟».

وأكد أن موقفه لا ينبع من بحث عن الشهرة، مشددًا: «أنا رجل بقالي 25 سنة شغال وناجح، ومش فارق معي الإعلام نهائي، لكن مش لدرجة (هو بيحفظك!)».

واختتم رسالته بتوجيه حديثه إلى الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: «حضرتك تدخل وتشوف، وإعدادك يقولك ده الملحن الكبير محمد يحيى، وتطلع تقول اسمي، إنما ما تقولش هو بيحفظك! ده مينفعش، وأنا مستاء».