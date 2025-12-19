تركيا ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بموجب قانون قيصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت تركيا، الجمعة، برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، "نرحب بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر".

وأضاف كتشالي، في بيان، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، "نأمل أن تشجع هذه الخطوة التعاون الدولي بشكل أكبر من أجل إعادة إعمار سوريا ونهضتها، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في البلاد".

ومساء الخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عن سوريا.

ورحبت سوريا، بـ"الإزالة النهائية" للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بموجب "قانون قيصر"، وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية، وفق بيان لوزارة الخارجية السورية.

كما أعربت عن شكرها للولايات المتحدة "والدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت عبر مواقفها وجهودها الدبلوماسية، في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات، انطلاقا من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها".

وفي 11 ديسمبر 2019، أقر الكونجرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.

والأربعاء، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء "قانون قيصر"، وأحاله للرئيس، من أجل التوقيع عليه ليصبح نافذا.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وجرى توقيع قانون قيصر خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، لكن تطورات سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.

وفي 8 ديسمبر 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد "2000 ـ 2024"، الذي ورث الحكم عن والده حافظ "1971 ـ 2000".