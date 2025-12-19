الهلال يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة الشارقة الآسيوية

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي خبرًا إيجابيًا، قبل المواجهة المنتظرة أمام الشارقة الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لخوض لقاء الشارقة يوم الإثنين المقبل الموافق 22 ديسمبر، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات بالبطولة القارية، وسط تطلعات لتعزيز نتائجه والمضي قدمًا نحو الأدوار الإقصائية.

وشهدت التدريبات الجماعية للفريق عودة الظهير حمد اليامي للمشاركة في المران، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية، في إشارة واضحة لاقترابه من الجاهزية الكاملة.

وأوضح نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن اللاعب شارك في جزء من التدريبات الجماعية، تمهيدًا للدخول في أجواء المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تجاوزه المرحلة الأصعب من التأهيل.

وكان اليامي قد ابتعد عن صفوف الهلال مؤخرًا بسبب إصابة تعرض لها خلال إحدى مباريات الدوري السعودي للمحترفين، الأمر الذي أبعده عن المشاركة مع الفريق في عدة مواجهات محلية وقارية.

وتمنح عودة اللاعب دفعة إضافية للهلال، خاصة مع اقتراب المواجهات الحاسمة على المستويين المحلي والآسيوي، حيث يسعى الفريق لاستعادة جميع عناصره قبل دخول المرحلة الأهم من الموسم.