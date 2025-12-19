10 عروض مسرحية ضمن مبادرة 100 ليلة عرض في الإسكندرية

أعلنت فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، بقيادة المخرج محمد مرسي، عن العروض المقبولة بمبادرة “100 ليلة عرض”؛ وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

جاء في محضر نتيجة اختيار عروض مبادرة "100 ليلة عرض" أنه قد تقدم للمبادرة عدد 38 مشروعا مسرحيا، وبعد قراءة ودراسة اللجنة للمشاريع المقدمة اختارت اللجنة 10 عروض مسرحية لإنتاجها ضمن المبادرة.

وذكر محضر اختيار العروض أن المسرحيات الـ 10 المختارة هي: "استدعاء طارىء" إخراج أنس النيلي، "تلعب بعقل الهوى" إخراج بوسي الهواري، "آخر جولة" إخراج إبراهيم حسن، "علشان خاطر بيبو" إخراج أحمد علاء علي، "أعراض انسحاب" إخراج رامي نادر، "اضغط لفتح العبوة" إخراج أشرف علي، "بين قوسين" إخراج محمد عبدالقادر، "كليلة ودمنة" إخراج أحمد بركات، "الليلة كبرت أوي" إخراج إيهاب يونس، "صفحة 45 " إخراج معتز البنا.

ضمت لجنة مناقشة واختيار العروض الدكتور أبو الحسن سلام، رئيسا للجنة، وعضوية كلا من: الدكتور محمد الهجرسي، والمخرج السعيد قابيل، والمخرج سامح بسيوني، والمخرج محمد مرسي.

ويستعد مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي لانطلاق العروض، على أن يُقدم كل عرض لمدة عشر ليالٍ متتالية في تمام الثامنة والنصف مساءً، ومن المقرر أن يفتتح عرض " آخر جولة" فعاليات المبادرة ليلة رأس السنة الموافق الأربعاء 31 ديسمبر الجاري.

تأتي "مبادرة 100 ليلة عرض" ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لدعم المجال المسرحي وفنانيه الشباب، وأيضا فى إطار سعي فرقة مسرح الإسكندرية إحدى الفرق المسرحية بالبيت الفني للمسرح، لإثراء الحركة المسرحية بمحافظة الإسكندرية، ودعم الإبداع الشبابي في مختلف عناصر العرض المسرحي.