أصيب فلسطينيان، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمه في رام الله تعاملت مع إصابتين بالرصاص، إحداها في البطن والأخرى في القدم خلال اقتحام المخيم.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، أن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم الجلزون، وتمركزت بين المنازل، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه السكان.

ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة في قطاع غزة، قتل جيشها والمستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1100 فلسطيني، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

فيما خلّفت الإبادة التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.