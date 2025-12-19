سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقام في الثامنة مساء اليوم الجمعة، حلقة نقاشية عن "صناعة السينما والإبداع في عصر التحول التقني والذكاء الاصطناعي"؛ ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دار الاوبرا المصرية.

يشارك في الحلقة كلا من: الدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذة الصحافة والإعلام، وسارة بسادة نائبة المدير التنفيذي لمهرجان الجونة.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير، مساء الثلاثاء الماضي، وتستمر فعالياتها حتى يوم 21 ديسمبر الجاري، وسط مشاركة واسعة تضم 54 فيلما قصيرا من مختلف دول العالم، تتنافس جميعها عبر 6 مسابقات رسمية تهدف إلى تنويع الرؤى السينمائية وإبراز الطاقات الإبداعية العربية والدولية.

ويتنافس المشاركون في المسابقات الرسمية على 12 جائزة من جوائز "البرج الذهبي" و"البرج الفضي" التي يمنحها المهرجان عبر المسابقات الست.