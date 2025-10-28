تامر عاشور ووائل جسار يحييان حفلا غنائيا في الشارقة مطلع ديسمبر المقبل

يستعد كل من المطرب تامر عاشور والمطرب اللبناني وائل جسار؛ لإحياء حفل غنائي في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، يوم 1 ديسمبر المقبل على خشبة مسرح المجاز الذي يعتبر من أهم المعالم السياحية في الإمارة.

وأعلنت الجهة المنظمة، تفاصيل الحفل، قائلة: "حين يلتقي دفئ الصوت بنسمة الشتاء يولد السحر.. النجم وائل جسار يغني للقلوب في مسرح المجاز في أمسية تضيء وتمنح ليالي الشتاء بريقاً من الطرب والجمال".

ووصفت تامر عاشور، قائلة: "في ليلة يهمس فيها الشتاء وتنصت لها القلوب، يطل النجم تامر عاشور على جمهور مسرح المجاز بصوت يملأ الأجواء دفئاً واحساساً".

وانتهى تامر عاشور، يوم 23 أكتوبر، من إحياء حفل غنائي في العاصمة العراقية بغداد، على خشبة مسرح مجمع نخيل بغداد الترفيهي، ويعتبر هذا الحفل هو الأول لتامر عاشور في العراق، ولم يسبق له إحياء الحفلات الغنائية فيه من قبل.