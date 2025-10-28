سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شيع أهالي منطقة الهرم، جنازة أم وأطفالها الثلاثة، الذين قتلوا على يد مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم بمحافظة الفيوم وسط حضور المئات، وحالة من الحزن انتابت الجميع.

وتسلم الأب جثمان زوجته وابناءه الثلاثة من مشرحة زينهم بعد الانتهاء من توقيع الصفة التشريحية، وتم أداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد في منطقة فيصل ثم توجهوا لدفنهم بمقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في القضية، وتسلمت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، واستدعت شهود العيان من الأهالي والجيران لسماع أقوالهم.

وأمرت النيابة بحبس المتهم بقتل الأم وأطفالها الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وادعى المتهم بعد القبض عليه، بوجود علاقة غير شرعية مع الأم المجني عليها، بعد معرفته بها من خلال شراء مستلزمات بيطرية من المحل.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بالجيزة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان طفل "سن 13" وأخرى "سن 11،" فى حالة إعياء وتوفيت فى وقتٍ لاحق بمنطقة فيصل بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، ومقيم بالجيزة.

وبمواجهة المتهم زعم بسابقة وجود علاقة بينه وبين والدة الطفلين وإقامتها وأنجالها الثلاثة برفقته بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم، وبذلك بعد اكتشافه خلال تلك الفترة سوء سلوكها.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل الصغير، من مياه الترعة، وتم نقل جثمانه وأشقائه الثلاثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.