 الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا بينهم قيادي في حماس
الإثنين 27 أكتوبر 2025 4:17 م القاهرة
الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا بينهم قيادي في حماس

الأناضول
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 3:23 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 3:23 م

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 21 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة "حماس"، خلال عمليات اقتحام وتنكيل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) في بيان، الاثنين، إن "قوات الاحتلال شنت الاثنين حملة اعتقالات وتحقيق ميداني".

وأضاف أن الاعتقالات طالت 21 مواطنا على الأقل من الضفة بما فيها القدس، بينهم رئيس بلدية البيرة السابق جمال الطويل، وسط الضفة.

ويعد "الطويل" أحد قيادات حركة "حماس" في مدينة رام الله، وكان أحد مرشحيها للانتخابات البرلمانية عام 2021، والتي لم تتم بعد رفض إسرائيل إجراءها في القدس.

وكان قد تعرّض للنفي إلى بلدة مرج الزهور جنوبي لبنان عام 1992 لمدة عام، برفقة قيادات أخرى من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وعاد إلى رام الله عام 1993.

وتوالت الاعتقالات بحق الطويل منذ عام 1994، وصولا لأحدثها عام 2023، حيث اعتقل مرارا إداريا لمدد متفاوتة، ليمضي ما مجموعه أكثر من 18 عاما.

أما عن بقية الاعتقالات اليوم بالضفة، فقد توزعت في مدن الخليل وبيت لحم (جنوب)، وأريحا (شرق)، ونابلس وطولكرم (شمال).

