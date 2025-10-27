قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الماضية شهدت «مبالغة في التسعير» من قبل التجار والوكلاء نتيجة نقص المعروض.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الحدث اليوم»: «كما بالغوا في الأسعار، أصبحوا يبالغون اليوم في التراجع»، مشيرا إلى أن الانخفاضات وصلت إلى 200 وحتى 350 ألف جنيه في بعض الموديلات.

وأوضح أن «المبالغة في التسعير أدت إلى اضطرارهم إلى خفض الأسعار بشكل كبير جدًا، وتسببت في فقدان ثقة العميل؛ فبدأ يتخوف من الشراء، بعد أن كان يرى السيارة استثمارا أصبح يهرب منها».

وأعرب عن أسفه إزاء عدم وجود «صمام أمان» يحمي المستهلك، مشيرا إلى شراء المستهلك السيارة ليفاجأ في اليوم التالي بانخفاض سعرها 350 ألف جنيه «وهو في المرور يرخصها»، ولا يستطيع إعادتها إلى صاحب المعرض الذي اشتراها من الوكيل بسعر مرتفع.

ووجه نصيحة للمستهلكين، قائلا: «التخفيضات حدثت بالفعل على مدار 3 مرات خلال الشهرين الماضيين، وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة الاستقرار، والأسعار في الوقت الحالي أصبحت طبيعية لم يريد الشراء».

وأوضح أن شريحة الأسعار تحت المليون جنيه أصبحت تضم خيارات كثيرة لم تكن متاحة قبل أشهر، مشيرا إلى بدء الأسعار من 650 و690 ألفا.