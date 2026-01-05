سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة الفنزويلية كاراكاس، للتعبير عن دعمهم للرئيس نيكولاس مادورو، المُعتقل من قِبل الولايات المتحدة عبر عملية عسكرية السبت الفائت.

وتظاهر آلاف الأشخاص في وسط مدينة كاراكاس، الاثنين، تحت شعار "المسيرة الكبرى من أجل فنزويلا" للتنديد بالعملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

ورفع أنصار مادورو لافتات ضد التدخل العسكري الأمريكي واعتقال رئيسهم، ورددوا شعارات "فنزويلا تناضل بعزم"، و"نريد أن يعود مادورو"، و"أعيدوا رئيسنا ابن الطبقة العاملة"، و"السيادة ليست محل مساومة"، و"نحن أوفياء لمادورو دائماً".

وكذلك نُظمت مظاهرات مؤيدة لمادورو خارج فنزويلا، في بعض دول أمريكا اللاتينية مثل كوبا وكولومبيا، وفي دول أوروبية مثل إسبانيا.

والسبت الفائت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب، أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة اتهامات ضد مادورو منها "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات"، و"التعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".

بدورها نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز دعت الحكومة الأمريكية إلى التعاون، عقب تعيينها رئيسة مؤقتة إثر اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.