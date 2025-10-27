مصدر بالمقاومة الفلسطينية: نرجح انتشال عدد معتبر من جثامين أسرى الاحتلال إذا توفرت الآليات والإمكانات

قال مصدر قيادي بالمقاومة الفلسطينية، إن حركة حماس والفصائل تبذل جهودا مكثفة لاستكمال انتشال جثامين أسرى الاحتلال بأقرب وقت.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الاثنين، أن العائق الوحيد أمام استكمال انتشال جثامين الأسرى هو نقص الإمكانات والمعدات.

وتابع المصدر القيادي: «نرجح انتشال عدد معتبر من جثامين أسرى الاحتلال إذا توفرت الآليات والإمكانات».

وكانت حركة حماس قد قدمت معلومات حول مواقع جثث المحتجزين الإسرائيليين للفريق المصري الذي دخل غزة، الأحد، بهدف المساعدة وتسريع البحث عن الرفات تحت الأنقاض والأنفاق في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، بحسب قناة العربية.

فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر، أن إسرائيل سمحت لحركة حماس بالعمل في عدة نقاط داخل المنطقة الصفراء وليس فقط في رفح للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت أن هذه الموافقة كشفت قيام حماس بجولة ميدانية في منطقة الشجاعية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المستوى السياسي وافق أيضًا على السماح للحركة بالعمل في نقطة أخرى في خان يونس.