القوة المشتركة في دارفور: الدعم السريع قتلت ألفي مدني بالفاشر

• القوة الموالية للجيش السوداني اتهمت الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال 48 ساعة وطالبت الأمم المتحدة بتصنيفها "منظمة إرهابية"

اتهمت القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور غربي السودان، الثلاثاء، قوات الدعم السريع بقتل ألفي مدني في مدينة الفاشر خلال يومي 26 و27 أكتوبر الجاري.

وقالت القوة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد "الدعم السريع" إن "المليشيا ارتكبت جرائم بشعة ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر، حيث تمت تصفية وقتل أكثر من ألفي مواطن أعزل، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

وحملت في بيان "قوات الدعم السريع وحلفاءها والدول الداعمة (دون تسمية جهة بعينها)، المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية عن الانتهاكات" التي وصفتها بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية".

وطالبت القوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة تصنيف "الدعم السريع منظمة إرهابية، وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة الدولية".

وأكد البيان بقاء القوة المشتركة للحركات المسلحة على "العهد قتالًا تحت قيادة القوات المسلحة السودانية دفاعًا عن الشعب السوداني"، في التزام كامل بالقانون الإنساني الدولي.

وتتكوّن القوة المشتركة من الحركات التي وقّعت اتفاق السلام في جوبا عام 2020، وأبرزها حركتا "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور.

من جانبها، قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر (إغاثية)، في بيان، إن "من تبقّى داخل المدينة من المدنيين قُتل أغلبهم، أما الباقون فمصيرهم مجهول".

وأشار البيان إلى أن "عددا من أعضاء تنسيقية لجان المقاومة والمتطوعين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن".

ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات حتى الساعة 09:00 (ت.غ).

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مساء الاثنين، مغادرة القيادة العسكرية مدينة الفاشر لتجنيبها مزيدا من "التدمير والقتل الممنهج" على يد "الدعم السريع".

وشهدت الفاشر في الأيام الماضية معارك ضارية بين الجيش و"الدعم السريع"، التي أعلنت سيطرتها على أجزاء من المدينة، بينها مقر الجيش الأحد.

وتخوض قوات الجيش والدعم السريع حربا منذ 15 أبريل 2023 لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائها، وسط معاناة إنسانية متفاقمة.

وقُتل في الحرب نحو 20 ألف شخص، وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، فيما قدّرت دراسة جامعية أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.