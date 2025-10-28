 كندا: تقدم ملحوظ في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 1:55 م القاهرة
كندا: تقدم ملحوظ في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة

أنقرة - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 1:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 1:33 م

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، إن بلاده أحرزت "تقدما ملحوظا" في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش أعمال القمة 47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي انطلقت الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأوضح كارني أن كندا أحرزت "تقدما ملحوظا" في المفاوضات التي علقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلان مناهض للرسوم الجمركية نشرته حكومة أونتاريو.

وأضاف أن الحكومة المركزية في كندا هي التي ستجري المفاوضات في نهاية المطاف.

وذكر أنه لم يجتمع بالرئيس ترامب منذ تعليق المحادثات، مؤكدا استعداده الدائم للقائه.

والجمعة، أعلن ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، متهما أوتاوا باستخدام أقوال للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان بشكل محرف في حملة إعلانية ضد الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: "بالنظر إلى سلوكهم السافر تم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا".

ومطلع أغسطس الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 35 بالمئة على المنتجات الكندية، إذ يستخدمها ترامب وسيلة ضغط على عدد من دول العالم.

