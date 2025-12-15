متحدث الوزراء: لا زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أو المواد البترولية حاليا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان أشار إلى أنه لا توجد أي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، في ظل حرص الحكومة على الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أنه لا توجد زيادة في الأسعار إطلاقًا حاليًا، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية تمت في شهر أكتوبر الماضي، وأن رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أكدا في حينه عدم إقرار أي زيادات جديدة لمدة عام كامل.

وتابع أنه لا توجد أي زيادات سعرية مطلقًا خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الحكومة تتبع سياسة الشفافية الكاملة، حيث يتم الإعلان عن أي قرارات تخص الأسعار بشكل واضح ومسبق، مشددًا على أن رئيس مجلس الوزراء أوضح أنه لن تكون هناك أي زيادات في الأسعار خلال الفترة الراهنة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التنمية المجتمعية بقطاع الرعاية الصحية وذلك بين الحكومة المصرية وشركة "إيني" الإيطالية.