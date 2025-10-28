صحة غزة: توقف جراحة القلب بالكامل ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات

قال مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في غزة زاهر الوحيدي إن عجز الأدوية يتركز في أدوية الطوارئ، والتخدير، والعمليات، والأمراض المزمنة.

وأضاف في تصريح صحفي، أن هناك عجزًا بنسبة 100% في مستهلكات جراحة القلب، وبنسبة 87% في مستهلكات جراحة العظام، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.

وأشار إلى أنه لم يدخل أي جهاز طبي إلى الوزارة على مدار عامين، مؤكدا أن خدمة جراحة القلب المفتوح توقفت بالكامل، رغم أن الوزارة كانت تجري أكثر من 500 عملية قلب مفتوح في العام.

ولفت إلى أن الوزارة فقدت 50% من مرضى الغسيل الكلوي. وأشار إلى أن أكثر من 18,500 مريض أنهوا إجراءات التحويل للعلاج خارج القطاع وبانتظار السفر، بينما توفي 983 مريضًا وهم ينتظرون فتح معبر رفح.