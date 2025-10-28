جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين وسط الضفة الغربية



هدمت جرافات إسرائيلية، الثلاثاء، منزلين فلسطينيين ببلدة شُقبا غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وقال عضو مجلس بلدية شقبا تيم شلش، للأناضول، إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة برفقة آليات هدم وشرعت في عملية هدم منزلين بدعوى "البناء دون ترخيص".

وذكر شلش إن أحد المنزلين تسكنه عائلة فلسطينية منذ عدة سنوات والآخر تم تجهيزه للسكن مؤخرا.

وأوضح أن المنزلين شيدا على أراض خاصة ويملك سكانها أوراق ملكيتها.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية هدمت منذ بداية العام 4 منازل في البلدة بذريعة "البناء دون ترخيص".

وتقع قرية شقبا ضمن نطاق المنطقة "ج" التي تمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي فيها دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية) "نفذت إسرائيل ألفا و14 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية طالت 3 آلاف و679 منشأة، بينها ألف و288 منزلا مأهولا، و244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها، منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة أكتوبر 2023".

وبموازاة الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا من الجيش والمستوطنين، أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وفي 10 أكتوبر الجاري، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي واستمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و527 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و395 آخرين، ودمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.