زراعة غزة توثق كلفة العدوان بالأرقام: الاحتلال دمر مساحات هائلة من الأراضي

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة محمد أبو عودة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر مساحات هائلة من الأراضي الزراعية خلال عدوانه على غزة.

وأضاف في حديث لوكالة "صفا"، أن الاحتلال استخدم أساليب متعددة من التجريف والقصف والقذائف والغازات السامة، ما أدى إلى انهيار غير مسبوق في الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أنَّ هذه الاعتداءات تسببت في ارتفاع التكاليف الإنتاجية، وصعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب تعذر عمليات الري ونقص المبيدات وارتفاع أسعارها بشكل كبير.

ولفت إلى أن قطاع الزيتون تحديدًا تعرّض لانهيار غير مسبوق، موضحًا أن نحو 50 ألف دونم كانت مزروعة بالزيتون قبل الحرب، لكن بعد عام منها تقلصت المساحة إلى 10 آلاف دونم فقط، في حين أنه اليوم وبعد مرور عامين، لم يتبقّ سوى 4 آلاف دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون.

أما على صعيد الإنتاج، فقد كانت غزة تنتج 40 ألف طن من الزيتون سنويًا قبل الحرب، لكن بعد عام من الحرب انخفض الإنتاج إلى 7,500 طن فقط، والآن لا يتجاوز 3,000 طن، ما يعني خسارة ما نسبته 92% من الإنتاج الكلي، بحسب متحدث الزراعة.

وأوضح أبو عودة، أن هذا التراجع الحاد انعكس مباشرة على الأسعار، حيث ارتفع سعر كيلو الزيتون من 5 شواكل إلى 30 شيكلًا، أي ما يعادل سبعة أضعاف السعر الطبيعي، في ظل ندرة المعروض وتدمير البنية التحتية الزراعية.

وأكد أن الخسائر لم تقتصر على الأراضي الزراعية، إذ دمّر الاحتلال أيضًا 11 من أصل 14 معصرة للزيتون في القطاع، ولم يتبق سوى ثلاث معاصر فقط.

ولفت أبو عودة، إلى أن هذه المعاصر كانت تنتج نحو 5,000 طن من زيت الزيتون قبل الحرب، أما اليوم فلا يتعدى الإنتاج 400 طن فقط، أي ما نسبته 8% من الإنتاج السابق.

وأكد أن هذه الأرقام تشير إلى "انهيار كامل لموسم الزيتون والإنتاجية الزراعية على مستوى قطاع غزة"