قطر للطاقة تتوسع في مصر من خلال شراكات بـ6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز

أعلنت شركة قطر للطاقة عن توسع جديد في أنشطتها في مصر، من خلال شراكتها مع شركة إيني الإيطالية في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز الطبيعي.

يأتي ذلك في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والهادف لزيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف.

وبذلك ترتفع مناطق عمل الشركة إلى ست مناطق بحرية تشارك فيها مع كبرى الشركات العالمية مثل إيني وشيفرون وإكسون موبيل، بما يعكس ثقتها الكبيرة في مناخ الاستثمار في مصر.

ومن المقرر أن تضخ الشركة استثمارات جديدة بالتعاون مع شركائها لحفر مجموعة من الآبار الاستكشافية الجديدة للبحث عن الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 3 آبار جديدة العام المقبل في إطار الشراكة مع قطاع البترول للعمل على تنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي.