مسيرات أوكرانية تشعل حريقا في مستودع نفط روسي

قالت سلطات أوكرانية إقليمية اليم السبت إن ضربة بمسيرات أوكرانية أشعلت حريقا في مستودع نفط في منطقة فولجوجراد جنوبي روسيا.

وقال الحاكم الإقليمي أندريه بوشاروف في منشور عبر تطبيق تليجرام نشر عبر قناة الإدارة المحلية إنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط قتلى أو جرحى. ولم يحدد المنشور حجم الأضرار، لكنه أشار إلى أن السكان الذين يعيشون قرب المستودع قد يضطرون إلى إخلاء الموقع.

وتهدف الضربات الأوكرانية بعيدة المدى بالطائرات المسيرة ضد مواقع الطاقة الروسية إلى حرمان موسكو من عائدات تصدير النفط التي تحتاجها لمواصلة غزوها الشامل.

ومن ناحيتها، تسعى روسيا إلى إعطاب شبكة الكهرباء الأوكرانية، في محاولة لحرمان المدنيين من التدفئة والإنارة والمياه الجارية فيما يقول مسؤولون في كييف إنه محاولة لـ"استخدام الشتاء كسلاح".

وجاء هجوم اليوم السبت بعد يوم واحد من قصف روسيا لأوكرانيا بمئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ ليلة الخميس- الجمعة، وفقا لمسؤولين أوكرانيين، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في العاصمة. وهذا ثاني هجوم يتم فيه استخدام صاروخ من هذا الطراز ضد أوكرانيا، في تحذير واضح لحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وجاء القصف المكثف وإطلاق صاروخ "أوريشنيك" القادر على حمل رؤوس نووية عقب تقارير عن إحراز تقدم كبير في المحادثات بين أوكرانيا وحلفائها بشأن كيفية الدفاع عن البلاد من أي عدوان روسي إضافي، في حال التوصل إلى اتفاق سلام تقوده الولايات المتحدة.