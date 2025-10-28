استشهاد 3 فلسطينيين في إطلاق نار وقصف إسرائيلي شمال الضفة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، الثلاثاء، إثر إطلاق نار تبعه قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة كفر قود بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات إسرائيلية "أعدمت فجر الثلاثاء، ثلاثة شبان واحتجزت جثامينهم في قرية كفر قود غرب جنين".

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، وحاصرت موقعا في أحد أراضي القرية الزراعية، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان الثلاثة- لم تعرف هوياتهم بعد- ما أدى إلى استشهادهم، وقامت باحتجاز جثامينهم".

وأضافت المصادر ذاتها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مركبة في الموقع ذاته، ما أدى لاشتعال النار فيها، وفي عدد من أشجار الزيتون حولها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي قصف كهفا وسيارة قرب بلدة كفر قود بجنين.

وأفادوا بسماع أصوات إطلاق نار في المكان قبل أن تقصف مروحية إسرائيلية كهفا وسيارة في الموقع.

وأشار الشهود إلى أن قوات إسرائيلية أخرجت جثامين من الموقع.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن سلاح الجو قتل فلسطينيين اثنين وأصاب آخر قبل قتله بقصف جوي، مدعيا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم.

وأضاف أن وحدة "يمام" الخاصة "نفذت الليلة الماضية بتوجيه من الشاباك نشاطا هجوميا في قرية كفر قود ضمن لواء منشيه، لاعتقال مخربين إرهابيين شاركوا في خلية إرهابية داخل مخيم جنين"، وفق تعبيره.

وذكر مراسل الأناضول أن هذا القصف هو الأول منذ 9 أشهر في الضفة الغربية.

ومنذ 21 يناير الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيمات شمالي الضفة الغربية (جنين، وطولكرم، ونور شمس)، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين ونزوح كافة سكانها، وتدمير واسع في المنازل والبنية التحتية.

وبموازاة الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا من الجيش والمستوطنين، أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وفي 10 أكتوبر الجاري، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي واستمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و527 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و395 آخرين، بينهم 93 شهيدا و337 مصابا في خروقات تل أبيب منذ 11 من الشهر نفسه.