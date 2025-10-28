إيران: احتمال تعرضنا لهجوم أمريكي قائم في أي وقت

جددت إيران، انتقاداتها إلى الولايات المتحدة، لاسيما الهجوم العسكري الذي طال أراضيها في يونيو الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن احتمال تعرض البلاد لهجوم عسكري أمريكي قائم في أي وقت، وفق شبكة العربية.

وأضاف: "يجب أن نأخذ تجاربنا السابقة بعين الاعتبار في أي مفاوضات مقبلة.. الإجراءات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي ضد إيران لها سوابق كثيرة، وكانوا دائماً يعلنون أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. لذلك يجب البقاء في حال استعداد دائم".

وشدد على وجوب أخذ هذه التجارب السابقة مع الجانب الأمريكي في الاعتبار، خلال أي مفاوضات مستقبلية.

وفي ما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأوضح المتحدث أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة، وفق معاهدة حظر الانتشار واتفاق الضمانات وبما يتماشى مع قرار البرلمان الإيراني.

وكانت إيران قد علّقت في يوليو الماضي تعاونها مع الوكالة الذرية عقب حرب استمرت 12 يومًا في يونيو اندلعت إثر غارات إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت خصوصًا مواقع عسكرية ونووية، وتخللتها ضربات أمريكية على منشآت نووية في الداخل الإيراني. فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل.