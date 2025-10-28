بن غفير: على نتنياهو إعطاء الأوامر بالقضاء على حماس

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إنه "على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو التوقف عن التردد وإعطاء الأوامر بالقضاء على حماس".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر إسرائيلية بأن الجثة التي نقلت من قطاع غزة، أمس الاثنين، هي أجزاء من جثة لأسير كانت قد تسلمته إسرائيل سابقا.

وحسب القناة 12، سيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية طارئة لبحث الرد على حماس، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لاتخاذ إجراءات عقابية على غزة بسبب ما وصفته بانتهاك حماس للاتفاق.

ومساء أمس الاثنين، سلمت حماس جثة أسير إسرائيلي إلى الصليب الأحمر الذي نقلها إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وتم من بعدها نقل الجثة إلى "معهد الطب الشرعي في أبو كبير" لإجراء فحوص تحديد الهوية.

وقال خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، إنّ الحركة ستبدأ قريبا عمليات بحث في "مناطق جديدة"، مؤكدا حرصها على إنهاء هذا الملف الإنساني بما يضمن مصلحة الشعب الفلسطيني ويحافظ على التفاهمات القائمة مع الوسطاء.