وزيرة التنمية المحلية تهنئ الجيزة بانضمامها إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجال السينما: إنجاز يعكس ريادة مصر الثقافية والفنية

قدّمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خالص التهاني لمحافظة الجيزة بمناسبة اختيارها ضمن شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونسكو لعام 2025 في مجال السينما، لتصبح أول مدينة مصرية تنضم إلى الشبكة في هذا المجال، في إنجاز يعكس ريادة مصر في الصناعات الثقافية والإبداعية ودورها التاريخي في دعم الفنون والسينما عربيًا ودوليًا.

وأكدت الوزيرة أن هذا النجاح يجسد توجه الدولة المصرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تمكين المدن من توظيف الثقافة والإبداع كأدوات للتنمية المستدامة وتعزيز الهوية الثقافية والحضارية لمصر في المحافل الدولية.

وأوضحت أن اختيار منظمة اليونسكو لمحافظة الجيزة ضمن 58 مدينة جديدة انضمت إلى الشبكة هذا العام، جاء تتويجًا لجهود عمل جماعي متكامل بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة، حيث تولت إدارة التعاون الدولي بالوزارة إعداد ملف الترشح والتنسيق مع المنظمة بمساندة فاعلة من فريق المحافظة، بما أبرز المقومات الفنية والثقافية للجيزة وريادتها التاريخية في مجال السينما والإنتاج الفني.

ووجّهت الدكتورة منال عوض الشكر والتقدير للفريق الفني بإدارة التعاون الدولي على أدائهم الاحترافي في إعداد الملف ومتابعة إجراءات التقييم، مشيدة بما قدموه من جهد يعكس كفاءة الجهاز التنفيذي في إدارة ملفات التعاون الدولي.

كما ثمّنت الوزيرة دعم فريق محافظة الجيزة برئاسة المحافظ على روح التعاون المؤسسي التي ساهمت في نجاح الملف وإبراز الصورة الإبداعية للمحافظة، مؤكدة أن الإنجاز يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي في دعم مبادرات التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل دعمها لمحافظة الجيزة لتعظيم الاستفادة من عضويتها في الشبكة من خلال مشروعات وبرامج ثقافية وسينمائية تسهم في تعزيز مكانة الجيزة كمركز إبداعي رائد، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجالات الثقافة والتنمية الحضرية.

واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن انضمام الجيزة إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو يمثل إضافة نوعية لمسيرة مصر في ترسيخ دور الثقافة كركيزة للتنمية، ودليلًا على ما تمتلكه المدن المصرية من طاقات بشرية وإبداعية قادرة على المنافسة عالميًا.