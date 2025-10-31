الخطوط الجوية القطرية تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم في حفل جوائز «بيزنس ترافيلر»

حصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "بيزنس ترافيلر" لعام 2025، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الجمعة.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في /سكاي جاردن/ بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من قادة قطاع السفر والضيافة حول العالم، لتكريم الشركات التي حققت إنجازات بارزة.

وكرمت لجنة التحكيم، المكونة من نخبة من الخبراء في هذه المجالات، الخطوط الجوية القطرية تقديرا لالتزامها المستمر بالتميز ودورها الريادي في تطوير قطاع الطيران.

كما نالت الناقلة القطرية عددا من الجوائز الأخرى، منها: أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل درجة سياحية في العالم، وأفضل برنامج ولاء للمسافرين الدائمين في العالم، وأفضل صالة مسافرين في العالم عن صالة المرجان في مطار حمد الدولي، وأفضل شركة طيران بين أوروبا والشرق الأوسط.

وقال تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: "يشرفنا الحصول على هذه الجوائز المرموقة التي تعكس التزامنا الراسخ بالتميز".

وأضاف، "يؤكد حصولنا على لقب أفضل شركة طيران في العالم، بالإضافة إلى الجوائز الأخرى التي حصدناها بفضل خدماتنا الاستثنائية في درجتي رجال الأعمال والسياحية، وبرنامج الولاء، وصالاتنا الفاخرة، حرصنا على تقديم تجربة لا مثيل لها لكل عملائنا في كل مرحلة من مراحل سفرهم".