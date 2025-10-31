رئيس الإنجيلية بمصر: المتحف المصري الكبير يؤكد استمرار المصريين في صناعة الحضارة

قدّم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا اليوم التاريخي تمتلئ فيه قلوب المصريين فخرًا واعتزازًا.

وأكد زكي أن افتتاح هذا المتحف لا يُعد مجرد إضافة لمعْلَمٍ أثري أو سياحي جديد، بل هو رسالة حضارية خالدة تؤكد أن المصريين ما زالوا قادرين على صناعة الحضارة اليوم كما صنعوها بالأمس، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعبّر من خلال هذا الصرح العظيم عن هويتها الأصيلة وحضارتها العريقة التي علّمت العالم بأسره.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "أشعر بفخر واعتزاز كبيرين بهذا الإنجاز الوطني الفريد، مهنئًا كل مصري على هذا اليوم الذي يُجسد عظمة مصر وقدرة أبنائها على البناء والإبداع والتجديد".