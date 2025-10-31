الاحتلال ومستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين ويعيقون تنقلاتهم في قلقيلية ونابلس

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حركة تنقّل الفلسطينيين في مدينة قلقيلية.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل مدينة قلقيلية الشرقي، وأوقفت مركبات الفلسطينيين، ودقّقت في هويات ركابها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

في السياق ذاته، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، اليوم الجمعة، الفلسطينيين في كفر قدوم شرق قلقيلية، فيما أقدم المستوطنون على إحراق مركبتين في المنطقة ذاتها.

وأفادت مصادر محلية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم "الوجه الشامي"، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطنيين.

كما اقتحم عشرات المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، المنطقة ذاتها، وأقدموا على إحراق مركبتين، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.

وفي جنوب نابلس، هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، منزلا في بلدة حوارة.

وقال رئيسة شعبة العلاقات العامة في بلدية حوارة، رنا أبو هنية، إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة على رأس زيد في البلدة، هاجموا منزل فلسطيني، وتصدى لهم الأهالي.

وأضافت أن هذه المنطقة تتعرض بشكل دائم لاعتداءات واستفزاز المستوطنين، حيث هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها المنزل لهجوم منذ بداية الشهر الجاري، فقد سبق وأن أحرقوا أجزاء منه.