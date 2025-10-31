أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن حركة حماس تستأنف البحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأعادت حركة حماس جثث 17 من أصل 28 أسيرا إسرائيليا كانوا محتجزين لديها، مؤكدة أنه من الصعب تحديد مكان الرفات.

هذا وأعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعادت جثامين 30 فلسطينيا إلى القطاع الفلسطيني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ميدانيا، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن ثلاثة أشخاص استشهدوا، اليوم الجمعة، جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي هاجم قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي في اختبار جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأفاد سكان بوقوع قصف وإطلاق نار إسرائيلي في شمال غزة، اليوم الجمعة، حيث واصلت إسرائيل قصف مناطق من القطاع.