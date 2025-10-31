أمين عام حزب الله لـ إسرائيل: تستطيعون احتلال أرضنا لكن البقاء فيها صعب

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إنّ «إسرائيل تستطيع احتلال أرضنا، لكنها لن تستطيع الاستمرار في احتلالها والبقاء فيها».

وأضاف قاسم في كلمة له أن «حزب الله ليس من دعاة الاستسلام أو الانهيار ولن يقبل بذلك».

ورأى قاسم أن التصريحات الأمريكية أدّت إلى تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مؤكّدًا أن هذه التصريحات تُستخدم مبررًا للإجراءات الإسرائيلية مع تحميل لبنان مسؤولية ما يحدث.

وأوضح أن الولايات المتحدة «لم تقدّم للبنان شيئًا، ولم تفعل شيئًا إزاء الاعتداءات والاغتيالات وخرق اتفاق وقف إطلاق النار».

وشدّد أمين عام حزب الله على أن «التهويل والقصف لن يغيّرا من مواقفنا، ولن نقبل بالاستسلام»، موضحًا أن «قوة ارتباطنا بالأرض أكبر من قدراتهم العسكرية مهما بلغت». وختم قائلًا: «تستطيعون أن تقتلونا، لكن لا تستطيعون أن تقتل شعور العزة في داخلنا، ولا تنزعوا حبّ الوطن من قلوبنا».