إسرائيل ترفع حالة الطوارئ جنوبا للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية بجنوب إسرائيل، للمرة الأولى منذ هجمات 7 أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنّ كاتس قرر رفع حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ هجوم عناصر من حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

ويعني القرار انتهاء حالة التأهب القصوى التي فرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة حماس، والتي شملت قيودا أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة.

ويأتي هذا القرار في ظل تقييمات أمنية جديدة تشير إلى تراجع مستوى التهديدات المباشرة من قطاع غزة.

فيما يستمر جيش الاحتلال في مراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب تحسبا لأي تطورات مفاجئة حسبما أعلن.