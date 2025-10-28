طالب حسام نجم، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، أن تكون إجازة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير ثلاثة أيام وليس يومًا واحدًا، قائلا: «يوم واحد مش كفاية إحنا عايزين 3 أيام إجازة».

وأعرب خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» عن أمله في منح إجازة تواكب مدة الاحتفالية نفسها التي ستمتد لثلاثة أيام، من أجل السماح لجميع المصريين بمتابعة هذا الحدث والشعور بالفخر الوطني.

وناشد بعرض وقائع الاحتفال بشكل مباشر للطلاب داخل المدارس يومي الأحد والإثنين، إذا لم يتسن لمجلس الوزراء منح يومين إضافيين، قائلا: «كلنا نشعر بالفخر بهذا العمل العظيم، أرجو إن تعذر على مجلس الوزراء منح يومين إجازة زيادة، أن تقوم جميع المدارس ببث مباشر لعرض فعاليات الاحتفالية يومي الأحد والاثنين، ولكن فعلا الحدث جلل بما يكفي أننا نحصل على 3 أيام إجازة علشان ننتمي كلنا ونشاهد هذا الافتتاح».



وعلق على تنفيذ الحكومة خطة تطوير شملت كل الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف، قائلا إن «المنطقة خلال أشهر أو سنوات قليلة، ستتغير تماما، والدعوة إلى الاستثمار في منطقة الأهرامات حتى الصحراوي، ستكون منطقة جذب سياحي متفردة بداية من مطار سفنكس ومنطقة المتحف، وإقامة الفنادق، وستشهد ضخ استثمارات رهيبة جدًا».