سفير مصر بروما: رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ستحضر افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد السفير بسام راضي، سفير مصر بإيطاليا، أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ستحضر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى استقبال التأكيدات من مكتبها بحضور الاحتفالية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، إن العالم أجمع وليس إيطاليا فقط، يترقب هذا الحدث الذي لا يُنظر إليه كمجرد متحف، وإنما «مؤسسة ثقافية كبرى»، مؤكدا أنها تدلل على حجم العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستشهد بإقامة معرض «كنوز الفراعنة» حاليا في متحف القصر الرئاسي الإيطالي «الكورينالي» قائلا: «هذه أول مرة في تاريخ هذا المبنى يتم فيها عرض أمور متعلقة بحضارة أخرى غير الحضارة الرومانية، هذه الصالة لا يعرض فيها إلا الأعمال الوطنية فقط».

وأضاف أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قام بنفسه بافتتاح المعرض قبل أيام، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار.



وأشار إلى استمرار المتحف حتى مايو المقبل، لافتا إلى نفاد تذاكر معارض والبدء في طباعة آلاف التذاكر الجديدة.