أكد الدكتور أكسل وابنهورست السفير الأسترالي لدى مصر، العلاقة الدبلوماسية التي استمرت 75 عامًا بين أستراليا ومصر، والتي ازدهرت في قطاعات متنوعة، بما في ذلك السياحة والتجارة والتعليم.

• علاقات راسخة وشراكة متنامية

وأشار إلى أنه في عام 2024، أقيمت ثلاثة معارض رئيسية عن مصر القديمة في أستراليا، وكان أكبرها معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، الذي استقبل 500 ألف زائر في ستة أشهر، مما يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد للأستراليين بالتاريخ المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية نظمتها السفارة الأسترالية في القاهرة، بيوم أستراليا الوطني، بحضور مسئولين حكوميين مصريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ورواد أعمال، وشخصيات ثقافية؛ تكريما للتاريخ المشترك وروح التعاون بين البلدين، وتأكيدا للعلاقات الراسخة والشراكة المتنامية بين أستراليا ومصر، والالتزام بتعزيز الروابط التاريخية والشعبية بين البلدين.

• 75 عاما من العلاقات الدبلوماسية

ويصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، حيث بدأت هذه الصداقة عام 1950 بافتتاح السفارة الأسترالية في القاهرة، وهي أول سفارة لأستراليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت السفير الأسترالي إلى أن العلاقات بين أستراليا ومصر تقوم على تطلعات مشتركة، بدءًا من التبادلات التعليمية التي تعمل على تمكين قادة المستقبل، ووصولاً إلى التعاون التجاري الذي يُحرك النمو الاقتصادي، منوها بأن مصر هي ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في أفريقيا، حيث تبلغ قيمة التجارة الثنائية الآن بين البلدين 900 مليون دولار سنويا.

• روابط ثقافية ودعم لمصر

وتابع: "كما تربط أستراليا ومصر روابط ثقافية قوية، تتجلى في الجالية الأسترالية النابضة بالحياة في مصر والمشاركة الفعالة للمصريين في أستراليا. على سبيل المثال، ولد عضوان بالبرلمان الأسترالي، في مصر، أحدهما وزير.

وأشاد بالدور المحوري لمصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لوقف الحرب في غزة، وجهود مصر في تقديم المساعدات لغزة والرعاية الطبية للفلسطينيين المحتاجين في مصر.

• تعزيز التعاون في ممارسات الزراعة بالأراضي الجافة وإدارة المياه

وأعرب السفير وابنهورست عن التزام أستراليا بتعزيز علاقتها مع مصر، قائلا: "لدى أستراليا ومصر مناخ جاف، ولدينا الكثير لنكسبه من خلال زيادة التعاون في ممارسات الزراعة في الأراضي الجافة وإدارة المياه"، لافتا إلى أن شركات التعدين الأسترالية عالمية المستوى، حيث استثمرت 40 مليار دولار أسترالي في أفريقيا، معربا عن أمله أن "تفكر هذه الشركات في الاستثمار في مصر التي تتمتع بوفرة في الموارد المعدنية".

• دعوة لتعزيز الاستثمارات الأسترالية في مصر

ومن جانبه، سلّط وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، الضوء على التطور القوي في العلاقات الثنائية، والذي انعكس في "الزيارة التاريخية للسيدة سام موستين، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، لمصر في أبريل من هذا العام، ولقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي"، داعيا المستثمرين الأستراليين إلى تعزيز استثماراتهم في مصر، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا الصدد.