العراق: التوسع في الرقعة الزراعية مع هطول أمطار غزيرة

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، التوسع في زيادة الرقعة الزراعية بعد تعرضها لهطول أمطار غزيرة، وكانت قد أعلنت قبل شهر تقليص الموسم الزراعي بسبب حالة الجفاف خلال السنوات الماضيةوانخفاض مخزون المياه، فضلا عن امتناع تركيا عن زيادة إطلاقات المياه في نهري دجلة والفرات.

وجرى إعلان ارتفاع مناسيب نهري دجلة والفرات وروافدهما إضافة إلى البحيرات والأنهار الفرعية بعد تصاعد حالة السيول التي رافقت الأمطار الغزيرة.

وقررت غالبية المحافظات العراقية اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بعد أن ذكرت هيئة الأنواء الجوية تعرض البلاد لموجة أمطار غزيرة وتشكل ضباب كثيف في مناطق متفرقة من البلاد يحد من الرؤية في محافظات وسط وجنوبي البلاد.

ويشهد العراق، للأسبوع الثاني على التوالي، موجة أمطار غزيرة أدت إلى موجة سيول جارفة كبيرة في مناطق متفرقة وخاصة في مدن إقليم كردستان السليمانية وأربيل ودهوك فضلا عن محافظات كركوك وديالى وواسط وميسان ومدن أخرى.