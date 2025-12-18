ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا

شهد مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير تنظيم ماستر كلاس متخصص حول تكوين الإضاءة في صناعة السينما والسوشيال ميديا، قدّمه المحاضر أندرو أميل، مدير التطوير بشركة Nanlite، فيما أدار اللقاء مدير التصوير السينمائي جوزيف كرم.

وتناول الماستر كلاس، الأسس العملية لاختيار الإضاءة المناسبة وفقًا لرؤية مدير التصوير وقوة المشهد، موضحًا أن القرار يبدأ من الهدف الدرامي والبصري، ثم يتحدد على أساسه نوع الإضاءة المستخدمة، سواء كانت Soft Box أو Head Light.

وأكد المحاضر، أن استخدام الـSoft Box ، يهدف إلى تكبير مصدر الضوء، وكلما زاد حجم المصدر أصبحت الإضاءة أكثر نعومة، وهو ما ينعكس على ملامح الشخصيات ويمنح الصورة طابعًا أكثر سلاسة واحترافية، خاصة في مشاهد الحوار والتصوير القريب.

كما أشار إلى أن اختيار نوع الإضاءة لا يعتمد فقط على الأدوات، بل على فهم طبيعة المشهد، وزاوية الكاميرا، والمسافة، ونوع المحتوى سواء كان سينمائيًا أو مخصصًا لمنصات السوشيال ميديا.

ويأتي هذا الماستر كلاس ضمن الفعاليات التعليمية للمهرجان، التي تهدف إلى دعم صناع الأفلام الشباب وتقديم خبرات عملية حديثة تواكب تطور تقنيات التصوير والإضاءة في صناعة السينما والإعلام الرقمي.